Певица Натали впервые откровенно расскажет о смерти мужа и раскроет свою главную тайну

В эту субботу гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет певица Натали. Спустя полтора года после гибели мужа она прервёт молчание и раскроет страшную тайну.

Этот выпуск «Секрета на миллион» станет исключением из общего правила и будет больше похож на исповедь, чем на шоу. Певица Натали, которая внезапно овдовела полтора года назад, решила дать откровенное интервью. Всё это время Наталья была в трауре, не общалась с журналистами и не комментировала произошедшее.

В июле 2023 года муж Натальи покончил с собой, выбросившись из окна. Официальная причина – самоубийство. В кулуарах шоу-бизнеса Натали и Александра Рудина считали идеальной парой. Крепкий брак, трое детей, дом – полная чаша. Супруги прожили вместе 32 года, и в каждом интервью Натали говорила, что она счастлива.

В 2018 году Натали стала гостьей шоу «Секрет на миллион» впервые. Она охотно отвечала на вопросы, много улыбалась и шутила. На этот раз певица нарушит правила шоу, а ведущая Лера Кудрявцева её поддержит. Натали откровенно признается, что не готова играть и хочет как можно быстрее прочесть вопрос, ответ на который стоит один миллион рублей. Она подозревала, о чём пойдёт речь, и оказалась к этому готова.

Прочитав вопрос, связанный с внезапной и такой трагической кончиной её мужа, Натали даст исчерпывающий ответ о том, что на самом деле стало причиной смерти Александра и почему их жизнь превратилась в настоящий ад.

У Натальи и Александра трое сыновей. Сейчас все заботы о детях легли на хрупкие плечи певицы. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Натали расскажет о том, как мальчики учатся жить без отца, и признается, справляется ли с непростой ролью матери-одиночки.