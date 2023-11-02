Певица Натали рассказала, как привыкает к жизни после гибели мужа

Певица Натали через 3 месяца после гибели мужа Александра Рудина опубликовала пост в телеграм-канале, в котором рассказала о своей жизни.

— Я… прожила много разных стадий своего горевания, утраты, боли… Стойко и нежно, — написала артистка.

Стойко переносить утрату Натали помогают дети. Она сильно скучает по мужу, но привыкает «лишь ощущать теперь в „пространстве“ Его нежную, светлую, добрую, сильную душу».

Певица старается меньше плакать, чтобы Александру становилось легко. Также она заявила о готовности двигаться дальше, но не обязательно по тому же пути.

Последняя фраза может означать, что артистка собирается завершить творческую карьеру.