Воскресенье, 19 марта, 2023
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Певица МакSим извинилась перед поклонниками за незавершённый концерт в Сочи

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Фото: @maksimartist

Певица МакSим, которая 18 марта не смогла завершить концерт в Сочи, написала обращение к поклонникам. В нём она попросила прощение за случившееся.

По словам артистки, на сцене у неё резко подскочило давление, закружилась голова. Она отдала микрофон звукорежиссёру и ушла.

МакSим пообещала вернуть деньги за билеты и отметила, что тур «Я буду жить» продолжится. Расписание остаётся в силе.

Отметим, что люди переживают в первую очередь не из-за денег, а из-за здоровья певицы, которая перенесла тяжёлую болезнь.

Певица МакSим извинилась перед поклонниками за незавершённый концерт в Сочи

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