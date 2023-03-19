Певица МакSим извинилась перед поклонниками за незавершённый концерт в Сочи

Певица МакSим, которая 18 марта не смогла завершить концерт в Сочи, написала обращение к поклонникам. В нём она попросила прощение за случившееся.

По словам артистки, на сцене у неё резко подскочило давление, закружилась голова. Она отдала микрофон звукорежиссёру и ушла.

МакSим пообещала вернуть деньги за билеты и отметила, что тур «Я буду жить» продолжится. Расписание остаётся в силе.

Отметим, что люди переживают в первую очередь не из-за денег, а из-за здоровья певицы, которая перенесла тяжёлую болезнь.