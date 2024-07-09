Певица Юта выступила в «Сосновом бору» для участников СВО

8 июля в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» состоялся патриотический благотворительный концерт, организованный для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В качестве почётного гостя на мероприятии присутствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова.

От имени губернатора Павла Малкова она поприветствовала творческую группу и зрителей. В этот день в центре «Сосновый бор» собрались участники СВО, проходящие реабилитацию, а также военнослужащие Рязанского гарнизона и их близкие.

Концерт был организован в рамках Всероссийского благотворительного тура «За жизнь!», который проводит певица Юта и её творческий коллектив. В исполнении артистки и её коллег прозвучали любимые песни, в том числе композиция «Струна», посвящённая подвигу Героя России Владислава Головина. Он живёт в регионе и преподает в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое сам окончил. Владислав Головин возглавляет областную организацию ветеранов СВО и также присутствовал на концерте.

Центр «Сосновый бор» предоставляет комплексную реабилитацию для участников СВО и их семей. Здесь помогают восстановить здоровье, трудоспособность, социальную адаптацию и многое другое. В этом году в центре побывали более 500 бойцов и их близких.

Наталья Суворова отметила, что Юта неоднократно выезжала в зону СВО. Её творчество наполнено любовью к Родине и гордостью за Героев Отечества.