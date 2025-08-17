Воскресенье, 17 августа, 2025
17.3 C
Рязань
Новости России

Певица Юта предложила включить в школьную программу одну из песен Газманова

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

Песня «Офицеры» народного артиста России Олега Газманова должна войти в школьную программу по предмету «Музыка». Такое мнение в беседе с ТАСС выразила российская певица Юта.

«Песня Олега Газманова “Офицеры”, написанная в 1991 году, звучит очень искренне и трогает сердце. Она должна быть в школьной программе. И я уверена, что так и будет, вопрос лишь во времени: может быть, не сейчас, а позже», — сказала она.

По словам Юты, песня «Офицеры» была важна в год своего создания и остается популярной до сих пор. 

«Это настоящий шедевр. Композиция, которая сумела объединить всю страну, хотя в то время это было непросто. Сегодня она продолжает звучать как гимн во многих вооружённых и силовых структурах», — добавила певица.

Юта (настоящее имя — Анна Осипова) — российская певица и автор-исполнитель. Родилась 20 июня 1979 года. В 2015 году стала лауреатом премии «Золотой граммофон», а в 2017-м — премии «Шансон года». На её счету более 40 композиторских работ для кино, сериалов и спектаклей. Песни «Жили-были» и «Хмель и солод», а также саундтреки к сериалу «Солдаты» вошли в список 500 лучших песен «Нашего радио».

Самые читаемые материалы

Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Новости России

Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в...
Происшествия

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Происшествия

Число погибших увеличилось до 11 человек на предприятии в Шиловском районе

Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах города Рязани.

Последние новости

Общество

На территории Рязани и области объявили отбой угрозы БПЛА

Угроза БПЛА была объявлена на территории Рязанской области 17 августа в 3:30.
Здоровье

Диетолог Поляков рассказал, с какого возраста ребёнку можно попробовать чипсы

Сегодня легко найти здоровую альтернативу. Магазинные чипсы можно заменить орехами, сухофруктами или домашними чипсами из натуральных ингредиентов.
Главные новости

Через Рязанскую область проходит атмосферный фронт,в ближайшие часы погода испортится

В ближайшие часы и до конца суток ожидаются ливни, грозы, при грозе ветер может усилиться до 17 м/с. После прохождения фронта ощутимо похолодает.
Новости мира

Fox News: Мелания Трамп в своем письме призвала Путина защитить детей от войны

Это письмо российскому лидеру передал президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске.
Общество

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области ночью 17 августа

Жителей Рязани и области просят не покидать безопасные места, по возможности не выходить на улицу.
Интересное

Гороскоп на воскресенье, 17 августа: день, когда сердце выбирает главную роль

Звёзды подталкивают к честным разговорам и вниманию к чувствам. Сегодня не получится спрятаться за делами — личная сфера выйдет на первый план. Для кого-то день станет точкой примирения, для кого-то — началом нового этапа в отношениях.
Новости мира

Пролет B-2 и F-22 на встрече Путина и Трампа назвали знаком высшего уважения

Пролет бомбардировщика B-2 Spirit и истребителей F-22 во время встречи Путина и Трампа на Аляске назвали знаком высшего уважения к российскому лидеру.
Происшествия

Рязанцы сообщили о поножовщине в кафе на Касимовском шоссе

В кафе на Касимовском шоссе между пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из отдыхающих ударил собутыльника ножом. По информации очевидцев, участники драки пытались смыть кровь с лестницы кафе.