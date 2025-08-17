Певица Юта предложила включить в школьную программу одну из песен Газманова

Песня «Офицеры» народного артиста России Олега Газманова должна войти в школьную программу по предмету «Музыка». Такое мнение в беседе с ТАСС выразила российская певица Юта.

«Песня Олега Газманова “Офицеры”, написанная в 1991 году, звучит очень искренне и трогает сердце. Она должна быть в школьной программе. И я уверена, что так и будет, вопрос лишь во времени: может быть, не сейчас, а позже», — сказала она.

По словам Юты, песня «Офицеры» была важна в год своего создания и остается популярной до сих пор.

«Это настоящий шедевр. Композиция, которая сумела объединить всю страну, хотя в то время это было непросто. Сегодня она продолжает звучать как гимн во многих вооружённых и силовых структурах», — добавила певица.

Юта (настоящее имя — Анна Осипова) — российская певица и автор-исполнитель. Родилась 20 июня 1979 года. В 2015 году стала лауреатом премии «Золотой граммофон», а в 2017-м — премии «Шансон года». На её счету более 40 композиторских работ для кино, сериалов и спектаклей. Песни «Жили-были» и «Хмель и солод», а также саундтреки к сериалу «Солдаты» вошли в список 500 лучших песен «Нашего радио».