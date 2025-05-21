Певец Шура отметит юбилей в эфире НТВ и расскажет о загадочной девочке

В субботу, 24 мая, в 21:25 на телеканале НТВ выйдет новый выпуск ток-шоу «Секрет на миллион», гостем которого станет певец Шура, сообщает пресс-служба телеканала.

На этой неделе артист отметил 50-летие, празднование юбилея продолжится в студии программы. Вместе с ним на съемках появятся друзья и коллеги, а также маленькая голубоглазая девочка, личность которой вызовет у зрителей особый интерес.

Шура (настоящее Александр Медведев) прославился в 1990-х благодаря яркому сценическому образу, эпатажным нарядам и смелому поведению. В студии шоу он вспомнит начало своей карьеры, расскажет о том, как формировался его стиль и почему образ невозможно было скопировать. По словам артиста, даже в пик популярности он оставался верен себе, несмотря на неоднозначную реакцию публики.

За пределами сцены певец столкнулся с серьезными трудностями. В откровенном разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой Шура поделится подробностями о борьбе с зависимостями и тяжелой болезнью, которую ему удалось преодолеть. Артист старается вести активную жизнь и считает каждый новый день подарком. Он объяснит, почему избегает регулярных медицинских обследований, и расскажет, что именно мешает ему чувствовать себя полностью здоровым.

Одной из тем разговора станет непростое прошлое певца. В детстве мать отдала Сашу в детский дом, на протяжении многих лет Шура не мог простить этот поступок. В студии «Секрета на миллион» артисту предоставят возможность встретиться с матерью и открыто обсудить все, что копилось в душе десятилетиями.

Завершением выпуска станет неожиданное признание: Шура расскажет, кем приходится ему таинственная девочка, появившаяся вместе с ним в студии. Артист раскроет личную историю, связанную с ней, и объяснит, почему она занимает особое место в его жизни.

Фото: НТВ