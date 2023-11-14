Вторник, 14 ноября, 2023
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Певца Шарлота проверят на дискредитацию ВС РФ

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в телеграм-канале о заявлении в Следственный комитет и МВД России на певца Шарлота.

Лига просит правоохранителей дать оценку действиям блогера и музыканта. По мнению Мизулиной, он публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих, умышленно сжег паспорт гражданина России.

Шарлот уехал из страны через некоторое время после начала СВО, затем сжёг российский документ, чтобы показать, что не желает ассоциировать себя со страной.

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