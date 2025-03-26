«Петли смерти»: чем грозят Земле эти природные явления

Группа ученых предупредила о возможных необратимых изменениях климата, которые могут ускорить таяние ледников Гренландии и повлиять на экосистемы планеты. По данным «Вечерней Москвы», специалисты называют это явление «петлями смерти» и прогнозируют его развитие в ближайшие 15 лет.

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец отмечает, что подобные прогнозы нередко направлены на привлечение внимания к экологическим проблемам. Впрочем, он подтверждает, что температура на планете действительно повышается, хотя этот процесс идет неравномерно и может длиться столетиями.

— Мы проживаем временной этап, когда глобальная температура воздуха на планете медленно продолжает повышаться. Но этот процесс протекает неравномерно: есть регионы, где она понижается, а где-то поднимается. То есть глобальное потепление не может произойти резко и повсеместно, — цитирует эксперта СМИ.

По его словам, в истории Земли уже происходили периоды потепления и похолодания, и текущие изменения не несут неминуемой угрозы человечеству.

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Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что таяние льдов провоцирует новые проблемы. В одних регионах наблюдается засуха, тогда как в других возможны разрушительные катаклизмы.

Из-за этих изменений учёным становится сложнее прогнозировать силу и место возникновения стихийных бедствий.