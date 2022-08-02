Петербуржец расчленил человека, а пакеты закопал в овраге

В Петербурге задержан ранее судимый житель Колпино, который убил собутыльника, а его тело расчленил пилой и закопал останки в овраге, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ

На территории Колпинского района 12 июля пропал мужчина 1979 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство.

«Было установлено, что к совершению указанного преступления причастен знакомый пропавшего — житель Колпино 1980 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 13 июля обвиняемый в квартире дома по Тосненскому переулку совместно с потерпевшим распивал спиртные напитки, после чего в ходе конфликта нанес последнему удар ножом в область туловища.

«От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия. Далее, с целью сокрытия следов преступления обвиняемый расчленил тело и вывез в деревню Черное Волосовского района Ленинградской области, где закопал в овраге», — сообщили в СК.

На видео, распространенном пресс-службой главка, задержанный дает признательные показания. «Я его затащил в ванну… Взял пилу, такая, цепная которая… Глухая деревня, там тихо, спокойно и темно… Сложил все части и упаковал в полиэтиленовый пакет и сложил в клетчатые сумки», — говорит обвиняемый.

В СК добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.