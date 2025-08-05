Петербургский филолог прочтет лекцию в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина

6 августа в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится лекция, посвященная жизни и творчеству великого русского поэта. Мероприятие пройдет в рамках подготовки к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Спикером выступит Нина Щербак — доцент кафедры английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ. Она читала лекции в Европе: Англии, Германии, Швейцарии, Словакии, Португалии, Финляндии. Лектор расскажет о том, как воспринимали Есенина в России и за границей, о его путешествиях, творчестве и влиянии на мировую литературу.

Лекция начнется в 15:00, вход свободный (12+).