Песни группы «Агата Кристи» могут запретить в России с 1 сентября 

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, устанавливающий ответственность за публичное упоминание наркотиков в музыкальных композициях. Это может затронуть репертуар ряда известных исполнителей, включая культовую группу 90-х «Агата Кристи».

Именно творчество коллектива, в частности песни «Опиум для никого» и «Моряк», часто упоминается в контексте использования темных образов и отсылок к запрещённым веществам. Несмотря на депрессивную стилистику, эти композиции остаются популярными и по сей день.

О том, как новый закон повлияет на возможность исполнять старые песни, рассказал изданию «Абзац» кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.

«Согласно новым требованиям, весь ранее созданный контент необходимо привести к единому стандарту. Это касается и цифровых платформ, и концертных выступлений. Упоминания запрещённых веществ должны быть либо скрыты звуковым сигналом, либо заменены другими словами. Поэтому исполнять старые хиты в оригинальном виде, скорее всего, будет невозможно», — пояснил эксперт.

Новый закон № 224-ФЗ от 08.08.2024 предусматривает за нарушение штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Будут ли ограничения на песни «Агаты Кристи»?

Уже в 2023 году в СМИ появились слухи о том, что Глеб и Вадим Самойловы не могут исполнять старые хиты группы. Информация была запущена пиарщиком одного из братьев, однако вскоре она была опровергнута — никаких официальных ограничений тогда не вводилось.

Теперь ситуация может измениться. С 1 сентября исполнение композиций с прямыми отсылками к наркотикам действительно может повлечь ответственность. Это касается не только новых треков, но и ретро-хитов, если они исполняются публично или распространяются в цифровом виде.