Песков высказался о телефонном разговоре Путина с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опровергнул «Известиям» информацию о беседе Владимира Путина и Дональда Трампа.
Как написал в воскресенье таблоид New York Post, американский лидер разговаривал по телефону со своим российским коллегой.
Трамп не ответил на вопрос издания, сколько раз он связывался с Путиным.
Хозяин Белого дома добавил, что у него есть «конкретный план» по завершению конфликта на Украине. После инаугурации он неоднократно говорил о желании поговорить с российским лидером.