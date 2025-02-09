Песков высказался о телефонном разговоре Путина с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опровергнул «Известиям» информацию о беседе Владимира Путина и Дональда Трампа.

«По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам», — сказал представитель Кремля.

Как написал в воскресенье таблоид New York Post, американский лидер разговаривал по телефону со своим российским коллегой.

Трамп не ответил на вопрос издания, сколько раз он связывался с Путиным.

«Я лучше промолчу», — говорится в публикации. Реклама

Хозяин Белого дома добавил, что у него есть «конкретный план» по завершению конфликта на Украине. После инаугурации он неоднократно говорил о желании поговорить с российским лидером.