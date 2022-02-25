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Пятница, 25 февраля, 2022

Песков: В Кремле обратили внимание на заявление Зеленского о переговорах

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Песков: В Кремле обратили внимание на заявление Зеленского о переговорах

7info7

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на заявление Владимира Зеленского о готовности провести переговоры по нейтральному статусу Украины. Его слова передаёт РИА Новости 25 февраля.

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Песков отметил, что слова президента Украины проанализируют. Их он считает «движением в сторону позитива».

Напомним, ранее президент Украины сказал, что готов к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Правда, Киев выдвигает условие: должны быть гарантии безопасности.

В настоящий момент войска РФ продолжают военную спецоперацию на территории Украины. Она началась утром, 24 февраля.

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