Песков сообщил о значительных потерях России на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу «Sky News» сообщил о значительных потерях России на Украине.
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25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели 1 351 российского военнослужащего.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу «Sky News» сообщил о значительных потерях России на Украине.
25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели 1 351 российского военнослужащего.
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