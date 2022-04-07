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Четверг, 7 апреля, 2022

Песков сообщил о значительных потерях России на Украине

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Песков сообщил о значительных потерях России на Украине

Александр Ильин
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу «Sky News» сообщил о значительных потерях России на Украине. 

«Да, у нас значительные потери. Это трагедия для нас», — сказал Песков. 

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25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели 1 351 российского военнослужащего.

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