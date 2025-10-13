Песков: использование ракет Tomahawk Украиной потребует участия специалистов США

В Кремле прокомментировали острую тему возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что обращение с таким сложным вооружением немыслимо без вовлечения специалистов из Соединенных Штатов.

Отвечая на просьбу прояснить недавнее заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Песков был предельно прям. Он подчеркнул: «Обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт».

Собственно, именно об этом и шла речь в сообщении, которое упоминал журналист, отметил представитель Кремля.

Дискуссия возникла не на пустом месте. Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил, что Вашингтон может передать Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине так и не удастся урегулировать. В ответ на это Дмитрий Медведев высказал мнение, что даже в случае поставок непосредственный запуск ракет будет осуществлять не украинская сторона, а именно США. И теперь эту позицию фактически подтвердили в Кремле, указав на техническую необходимость, пишет РИА Новости.