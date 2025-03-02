Пес Кефирчик из зоны СВО проходит реабилитацию в Рязанской области. Об сообщает телеграм-канале «Балтийские волки».

Кефирчика нашли бойцы ВС РФ близ населенного пункта Липцы Харьковской области, когда маленький комочек счастья выполз из укрытия. Кефирчик быстро завоевал сердца бойцов 9-го полка. Он стал источником любви и преданности, потому нелегко далось решение найти для него заботливую семью. Щенок обрёл новый дом в Рязанской области, куда его отвёз один из бойцов в свой отпуск.

Сегодня Кефирчик передает огромное спасибо за заботу своим товарищам из 9-го мотострелкового полка. А также говорит, что скучает и ждёт всех домой с Победой!

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