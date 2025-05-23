Первым зампрокурора Рязанской области стал Антон Шумский

Первым заместителем прокурора Рязанской области назначен Антон Шумский. Соответствующая информация появилась на официальном сайте надзорного органа.
Уроженец Ростова-на-Дону Шумский имеет большой опыт работы в правоохранительной системе, который начал формироваться с 2010 года. Его карьера в прокуратуре началась с должности помощника прокурора в Дорогомиловском районе Москвы. За годы службы он прошёл путь от рядового сотрудника до руководящих позиций, включая работу в уголовно-судебном управлении столичной прокуратуры, где возглавлял апелляционный отдел. Впоследствии занимал ответственные посты заместителя межрайонного прокурора и руководителя структурных подразделений в управлении по сопровождению гражданских и арбитражных процессов.
Последние два года Шумский работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, где курировал вопросы апелляционного и кассационного производства в гражданских делах, одновременно возглавляя профильный отдел. За профессиональные достижения он отмечен ведомственными наградами.
Освободившуюся должность первого заместителя Шумский занял после ухода на пенсию по выслуге лет Никиты Зубко.
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