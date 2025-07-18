Первый зампрокурора Рязанской области проверил строительство дома в Рыбном и нового корпуса колледжа электроники

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва первый заместитель прокурора области Антон Шумский проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в г. Рыбное, предназначенного для переселения 146 граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках выездного совещания с участием министра строительного комплекса Рязанской области Марата Султанова, главы Рыбновского района Елены Минковой дана оценка темпам и качеству выполняемых работ.

Представитель подрядной организации с учетом строительной готовности более 70% доложил об оставшихся для завершения мероприятиях.

Представили инициативной группы граждан рассказали о ранее имевшихся проблемах, высказали свои пожелания о скорейшем вводе объекта в эксплуатацию и переезде в новое жилье.

Также Антон Шумский с участием должностных лиц министерства образования Рязанской области, представителей подрядчика, строительного контроля и учебного заведения проверил производство работ по капитальному ремонту 6-го учебного корпуса ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники», осуществляемых в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее приняты превентивные меры реагирования.

С учетом имеющихся рисков ход выполнения работ поставлен на еженедельный контроль.