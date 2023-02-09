Первый замначальника госжилинспекции лично проверил контейнерные площадки Рязани

Первый заместитель начальника Госжилинспекции Рязанской области Валерий Бибин 9 февраля провел осмотр контейнерных площадок Рязани. Об этом сообщила официальная страница ведомства ВКонтакте.

В ходе осмотра были выявлены факты ненадлежащего содержания контейнерных площадок управляющими организациями: повреждение ограждения, складирования на контейнерных площадках и прилегающих территориях строительных и растительных отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам.

Нарушения выявлены по следующим адресам:

ул. Грибоедова, д. 42 (ООО «УК Центр»)

ул. Есенина, д. 2А (ООО УО «Горожанин»)

ул. Кальная, д. 25 (ООО УК «Квадр — М»)

ул. Кальная, д. 18 к.1 (ООО «ЖЭУ-21»)

ул. Касимовское шоссе, д. 67 к.3 (ООО «УК Городок-Сервис»)

ул. Лермонтова, д. 20 (ООО «ЖЭУ-21»)

ул. Новая, д. 68 /22 (ООО «ЖЭУ-21»)

По итогам проведенного мероприятия управляющим домами организациям будут выданы предостережения о необходимости устранения нарушений.