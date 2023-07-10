Первый замглавы Сбера назвал прибыль от использования ИИ

На 1 вложенный в искусственный интеллект рубль Сбер получат порядка 7 рублей прибыли. Об этом сообщил «Известиям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ведяхин прогнозирует увеличение прибыли до 8 рублей к концу 2023 года. Совокупный эффект от использования ИИ для Сбера может превысить 350 миллиардов рублей.

Зампред правления заявил, что искусственный интеллект внедряется во всех направлениях деятельности Сбера, покрывая 75% процессов. В частности, доля ИИ при решении о выдаче кредитов физлицам составляет 99,9%.