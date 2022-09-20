Первый волонтёрский «Добро.Центр» откроется в Рязанской области

В Рязанской области откроется первый волонтёрский «Добро.Центр». Он станет одним из первых в России центром социальных изменений и общественного развития.

Ассоциация волонтёрских центров будет наставником – поможет франчайзи в дальнейшем развитии и предоставит лучшие инструменты и методики социальной работы, которые есть в стране. Об этом сообщает мэрия Рязани.

Лицензионное соглашение по передаче социальной франшизы «ДоброЦентры» подписал глава Рязанского городского волонтёрского центра Юрий Пинигин в Казани на Добро.Конференции-2022. Мероприятие призвано развивать инфраструктуру по поддержке добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив в российских городах.

Добро.Конференция-2022 успешно завершилась 17 сентября. Главный итог мероприятия – разработка стратегии развития волонтёрства в стране до 2030 года. Добро.Конференция-2022 объединила 500 представителей некоммерческого сектора, госучреждения, компании, учебные заведения и организации, реализующие гражданские инициативы из 82 регионов России. Участники погрузились в тему социального франчайзинга и прошли полезное обучение.