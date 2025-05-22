Первый виноградник зарегистрирован в Рязанской области

В деревне Путково Рязанского района официально зарегистрирован первый виноградник — «Виноградники семьи Крецу». Он внесён в реестр Министерства сельского хозяйства России.

Проект уникален для всей Центральной России. Осенью 2025 года начнётся реализация выращенных на рязанской земле саженцев винограда. Растения прошли естественную адаптацию к климату региона, а это значительно увеличивает их шансы на приживаемость и урожайность. Семья Крецу не только развивает собственное производство, но и стимулирует распространение виноградарства в области.

Регистрация в Минсельхозе открывает перед ними новые горизонты — от участия в госпрограммах до возможности сертификации продукции и выхода на более широкий рынок. Помимо сельскохозяйственного, проект имеет также культурно-туристическое значение.

В перспективе виноградники могут стать центром агротуризма и примером для других фермеров региона. Первый шаг к развитию виноградарства в Рязанской области уже сделан.