Первый винный фестиваль «Вино на траве» пройдет в Рязани

13 сентября в центре отдыха «Аквамарин» в Дубровичах состоится первый в Рязани винный фестиваль «Вино на траве». Событие проходит с целью развития энокультуры и винного туризма, популяризации отечественного виноделия и повышения туристической привлекательности Рязанского региона.

В программе фестиваля «Вино на траве»:

● образовательная часть с лекториями и мастер-классами от ведущих экспертов винной отрасли и специальных гостей;

● дегустации от федеральных виноторговых компаний и возможность попробовать десятки вин;

● презентация эксклюзивной линейки вин «Небо России» и рязанской семейной винодельни Крецу;

● развлекательная программа с выступлениями музыкантов и не винными мастер-классами;

● крафт-маркет, розыгрыш и винный квест.

Каждый участник получит подарок: винный бокал и удобную сумку-держатель.

«Вино на траве» – федеральный винный проект, прошедший в этом году в Воронеже и Екатеринбурге и собравший более 1500 в каждом городе.

Старт фестиваля под Рязанью: 13 сентября в 14:00.

Подробности и билеты на сайте: wineongrass.ru/ryazan.

Возрастное ограничение 18+.