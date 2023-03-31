Первый весенний субботник пройдёт в Рязани 1 апреля

Первый субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территории пройдет 1 апреля с 9.00 до 11.00. Об этом сообщила администрация Рязани.
В нем примут участие работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, неравнодушные жители.
Уборка будет организована на следующих зеленых зонах:
«Аллея Огнеборцев» на Московском шоссе;
Лыбедский бульвар (от Цирка до проезда Речников);
Нижний городской сад;
Соборный парк у Кремля и другие.
К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие. Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.
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