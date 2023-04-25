Первый в Рязанской области «Фермерский островок» приглашает на дегустацию продукции

Деликатесы фермеров с разных уголков Рязанской области вскоре можно будет приобрести в «Пятерочке» на Бирюзова, 11.
В четверг, 27 апреля, там откроется первый в регионе «Фермерский островок». В этот день жителей и гостей областного центра ждет дегустация продукции, которую рязанские производители представят на продажу.
Со временем ассортиментная линейка будет расширяться, как и в целом сеть «островков». Такой формат реализации сельхозпродукции уже завоевал доверие и спрос покупателей в других российских регионах.
Проект «Фермерский островок» – одно из направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В Рязанской области его реализацию выполняет Правительство Рязанской области, Центр компетенций в сфере с/х кооперации и поддержки фермеров «Корпорации развития Рязанской области», АНО «АРБ», Корпорация МСП и торговая сеть «Пятерочка».
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