В центральной части России, включая Москву, полноценный снег ожидается не раньше конца ноября — начала декабря. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, октябрьские температуры в этом году в среднем на несколько градусов теплее нормы. Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани.

Тишковец отметил, что переход среднесуточной температуры через 0 °C в сторону отрицательных значений в Москве обычно происходит не раньше 10 ноября. Согласно долгосрочному прогнозу ноябрь будет теплее нормы на пару градусов. Наступление метеорологической зимы будет сдвинуто вправо.

Установление полноценного снежного покрова и нормальная зима начнутся в декабре.