Первый случай заражение «омикроном» в Рязанской области выявили у прибывшего из Африки военнослужащего

Региональная опергруппа 12 января прокомментировала информацию о первом выявленном случае заражения штаммом коронавируса «омикрон» в Рязанской области.

Так, «омикрон» был выявлен у военнослужащего, прибывшего в начале января из Африки. Больного своевременно изолировали.

Мужчина переносит заболевание в лёгкой форме. Также сообщается, что он был привит от COVID-19.

— Все необходимые мероприятия проведены в необходимом объеме. Ситуация остается на контроле регионального Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

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В оперштабе порекомендовали рязанцам соблюдать меры предосторожности и профилактики коронавирусной инфекции и вовремя проходить иммунизацию.