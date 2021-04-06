Первый рейс из Костромы в Анапу вылетит 12 июня

В Костроме возобновляют регулярные авиаперевозки до Анапы. Первый рейс на российский курорт запланирован на 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее губернатор Сергей Ситников подчеркивал, что необходимо развивать костромское авиапредприятие, а рейсы до Анапы возобновить, ведь они были популярны среди местных жителей. Так, на осуществление авиаперевозок из федерального бюджета выделили около 4 млн рублей. При этом 6 250 000 рублей направят из областного бюджета.

Так, костромичи смогут попасть в Анапу прямым рейсом с 12 июня по 12 сентября. Из Костромы самолет будет вылетать в субботу в 07:10, а прилетать на курорт в 13:15.

Обратно же отдыхающие смогут улетать по воскресеньям в 08:30. В родном городе они окажутся уже в 14:25.