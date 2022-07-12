Первый полет двух космических кораблей: новая монета Банка России

60 лет назад в космос впервые одновременно стартовали два корабля — «Восток-3» и «Восток-4». Космонавты провели в полете рекордные 94 часа 22 минуты. К этому событию Банк России выпустил в обращение новую памятную монету «Первый групповой космический полет» серии «Космос».

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения космических кораблей на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Земли, восходящего Солнца и звезд; по окружности имеется рельефная надпись: «ПЕРВЫЙ ГРУППОВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ ∙ ВОСТОК-3 ВОСТОК-4 11.08.1962–15.08.1962».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.