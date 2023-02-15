Первый пациент получил лечение на новейшем линейном ускорителе в новом онкодиспансере в Рязани

Сегодня первый пациент получил лечение на новейшем линейном ускорителе, установленном в новом онкодиспансере в Рязани. Об этом рассказал журналистам губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам заседания правительства области 15 февраля.

На заседании глава региона поинтересовался у министра здравоохранения области Александра Пшенникова о подготовке к запуску нового лечебного корпуса онкологического диспансера. По словам министра, подготовка к стационарному оказанию медпомощи пациентам продолжается, а линейный ускоритель уже готов к использованию. Уже сейчас онкоцентр готов оказывать услуги, не требующие круглосуточной госпитализации, в частности по лучевой терапии.

Губернатор отметил, что новый онкодиспансер предоставит пациентам возможность получить весь комплекс услуг по лучевой терапии на принципиально новом уровне.

— Скоро запустим важнейший для региона объект – новый лечебный корпус онкодиспансера. 12 отделений, 250 коек. Возможности центра существенно больше, чем было в регионе раньше в этой сфере, — сказал Павел Малков.

По словам губернатора, стройка уже завершена. Остается один вопрос — установка некоторого оборудования и комплектующих, которые еще не поставлены в регион из-за санкций и нарушения логистических цепочек.

Глава региона отметил, что ждать оставшиеся приборы не стоит, люди должны получать помощь уже сейчас.

— Новейший линейный ускоритель уже в рабочем состоянии, его надо начинать использовать для лечения больных, — заявил губернатор.