Первый пациент получил лечение на новейшем линейном ускорителе в новом онкодиспансере в Рязани

Сегодня первый пациент получил лечение на новейшем линейном ускорителе, установленном в новом онкодиспансере в Рязани. Об этом рассказал журналистам губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам заседания правительства области 15 февраля.
На заседании глава региона поинтересовался у министра здравоохранения области Александра Пшенникова о подготовке к запуску нового лечебного корпуса онкологического диспансера. По словам министра, подготовка к стационарному оказанию медпомощи пациентам продолжается, а линейный ускоритель уже готов к использованию. Уже сейчас онкоцентр готов оказывать услуги, не требующие круглосуточной госпитализации, в частности по лучевой терапии.
Губернатор отметил, что новый онкодиспансер предоставит пациентам возможность получить весь комплекс услуг по лучевой терапии на принципиально новом уровне.
По словам губернатора, стройка уже завершена. Остается один вопрос — установка некоторого оборудования и комплектующих, которые еще не поставлены в регион из-за санкций и нарушения логистических цепочек.
Глава региона отметил, что ждать оставшиеся приборы не стоит, люди должны получать помощь уже сейчас.
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