Первый канал выпустил обращение после смерти Александра Градского

Первый канал выпустил официальное обращение после смерти музыканта, композитора Александра Градского.

— Первый канал скорбит об уходе Александра Градского — нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса». Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас, — говорится в сообщении.

Градский последнее время чувствовал себя не очень хорошо, тем не менее продолжал активно работать на проекте «Голос». Коллеги просили певца отдохнуть, работать меньше, но он оставался на съёмочной площадке.

Часть номеров, подготовленных участниками «Голоса» вместе с Градским, скоро выйдут в эфир. Сам же проект продолжат в память об Александре Борисовиче. В ближайшее время телеканал определится с форматом финальных выпусков.