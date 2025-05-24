Первый день Фестиваля ГТО в Рязани завершился большим концертом

В пятницу, 23 мая, на Лыбедском бульваре в Рязани прошёл первый день Фестиваля ГТО.

На «Рязань Арене» и прилегающей территории для рязанцев были организованы различные мероприятия. Прошла «Гонка ГТО», работали интерактивные площадки для детей и взрослых, проводились различные мастер-классы, спортивные школы города рассказали о своей деятельности.

Вечером для зрителей прошёл большой концерт, завершившийся выступлением победителя телевизионных проектов «Большая сцена» и «Битва хоров» коллектива «DiaCapella».

Фестиваль продолжится в субботу, 24 мая. РИА 7info разместило подробную программу «Фестиваля ГТО в Рязани».

Финальным аккордом станет концерт Клавы Коки.

Возрастное ограничение: 6+.