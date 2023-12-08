Первый «Адмирал» из новой партии отправился из Энгельса в Рязань

Закупка новых троллейбусов стала возможна благодаря поддержке правительства Рязанской области. По поручению губернатора Рязанской области до конца года поступят 5 новых низкопольных «Адмиралов».

Отправку нового троллейбуса в Рязань проконтролировал и. о. заместителя главы администрации Рязани Михаил Ромодин. Вместе с руководителем управления транспорта Ириной Черноусовой он посетил завод электрического транспорта, побывал на производстве, оценил темпы и качество сборки отечественного электрического транспорта. С руководством предприятия удалось обсудить дальнейшие возможности сотрудничества

Отметим, что работа по обновлению рязанского транспорта в 2022. Тогда было закуплено 20 новых троллейбусов «Адмирал» и МАЗ. Затем из Санкт-Петербурга в Рязань направили 10 троллейбусов, которые прошли капитальный ремонт. В этом году город получил 23 таких троллейбуса. Все они вышли на маршруты, заменив старые машины.

Такие в администрации отметили: приобретено 39 новых автобусов большой вместимости марки ЛиАЗ. До конца года должны поступить ещё 25, а в следующем году – 28 новых автобусов.