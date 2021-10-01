11.3 C
Рязань
Пятница, 1 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости РязаниМедицина

Первые пять рязанцев прошли обследование на новом оборудовании в больнице №4

7info
Первые пять рязанцев прошли обследование на новом оборудовании в больнице №4

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В больнице №4 в Рязани прошли обследование на новом оборудовании первые пять пациентов, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. 

Два современных аппарата суточного мониторирования ЭКГ поступили в медучреждение по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.  

— Новые аппараты — холтеры — миниатюрные, что удобно для пациентов. Семь или пять электродов закрепляются  на грудной клетке человека. В течение суток ведется кардиографическая запись. При этом обследуемый сохраняет обычный режим, ходит на работу, занимается домашними делами, делает физические упражнения. Очень важно знать данные ЭКГ при нагрузке, — отмечает заведующая отделением функциональной диагностики больницы №4, врач высшей категории  Ольга Алексеева.  

Затем данные поступают на компьютер врача. Таким образом, более точно определяются нарушение ритма сердца, ишемия, другие проблемы, и назначается курс лечения, в соответствии  с выявленной патологией и индивидуальными особенностями пациента.

К настоящему времени на новом оборудовании прошли обследование первые пять человек.

— Оно полностью себя оправдывает. Громоздкие аппараты ушли в прошлое. Использование удобных современных холтеров значительно облегчило работу врачей, а самое главное — мы можем более эффективно и качественно оказывать помощь нашим пациентам, — подчеркивает Ольга Алексеева.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,677ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]