Первые пять рязанцев прошли обследование на новом оборудовании в больнице №4

В больнице №4 в Рязани прошли обследование на новом оборудовании первые пять пациентов, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Два современных аппарата суточного мониторирования ЭКГ поступили в медучреждение по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Затем данные поступают на компьютер врача. Таким образом, более точно определяются нарушение ритма сердца, ишемия, другие проблемы, и назначается курс лечения, в соответствии с выявленной патологией и индивидуальными особенностями пациента.
К настоящему времени на новом оборудовании прошли обследование первые пять человек.
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