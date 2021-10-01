Первые пять рязанцев прошли обследование на новом оборудовании в больнице №4

В больнице №4 в Рязани прошли обследование на новом оборудовании первые пять пациентов, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Два современных аппарата суточного мониторирования ЭКГ поступили в медучреждение по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

— Новые аппараты — холтеры — миниатюрные, что удобно для пациентов. Семь или пять электродов закрепляются на грудной клетке человека. В течение суток ведется кардиографическая запись. При этом обследуемый сохраняет обычный режим, ходит на работу, занимается домашними делами, делает физические упражнения. Очень важно знать данные ЭКГ при нагрузке, — отмечает заведующая отделением функциональной диагностики больницы №4, врач высшей категории Ольга Алексеева.

Затем данные поступают на компьютер врача. Таким образом, более точно определяются нарушение ритма сердца, ишемия, другие проблемы, и назначается курс лечения, в соответствии с выявленной патологией и индивидуальными особенностями пациента.

К настоящему времени на новом оборудовании прошли обследование первые пять человек.