Первую годовщину восстановления 250-летнего храма отпраздновали в Михайловском районе

19 июля 2025 года в посёлке Мишино царила особая атмосфера: здесь прошёл фестиваль в честь первой годовщины с начала восстановления храма Вознесения Господня. Это событие собрало не только жителей Михайловского округа и Рязанской области, но и гостей из других регионов.

Фестиваль начался с молитвы. Благочинный Михайловского второго округа протоиерей Александр Рунов и настоятель храма протоиерей Николай Сухов отслужили водосвятный молебен, после которого состоялся крестный ход.

Ровно год назад группа энтузиастов во главе с семьёй Архиповых начала работы по восстановлению храма Вознесения Господня, которому уже более 250 лет.

— Сто лет о нём почти не вспоминали, — рассказывает Анастасия Архипова, одна из инициаторов возрождения святыни. — А теперь мы вновь заговорили! Видите, сколько сегодня людей? Это те, кто вносит свою лепту в наше общее дело, потому что идёт возрождение духовной жизни. Вместе мы помогаем людям становиться добрее, дружнее, ближе к Богу.

Во время торжественной части организаторы поблагодарили всех, кто трудился над восстановлением храма. Затем начался праздничный концерт, где звучали духовные песнопения, народные и патриотические композиции.

С самого утра на территории фестиваля работала благотворительная ярмарка: все собранные средства пойдут на реставрацию храма. А чтобы гости не остались голодными, их угощали ароматным пловом, домашней выпечкой, свежими овощами и фруктами.

События, подобные мишинскому фестивалю, —живое свидетельство того, как вера объединяет людей, возрождает историческую память и укрепляет дух нации.