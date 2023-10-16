Первоклассник получил компрессионный перелом позвоночника в гимназии

В Санкт-Петербурге прокуратура контролирует проверку правоохранительных органов по факту травмирования ученика гимназии на улице Аэродромной, сообщает телеграм-канал ведомства.

По данным прокуратуры, на перемене трое школьников схватили 7-летнего одноклассника за руки и ноги и бросили спиной об стол. Первоклассник госпитализирован.

В больнице мальчику поставили диагноз: компрессионный перелом позвоночника.

В настоящее время прокуратурой устанавливаются причины и условия произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.