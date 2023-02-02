Первой набережной Оки в Рязани предложили присвоить имя Альберта Слюсаря

Первой набережной реки Оки в Рязани предложили присвоить имя Героя СССР Альберта Слюсаря. Соответствующее голосование запустила строительная компания «Зелёный сад», собирающаяся построить набережную с велосипедными дорожками, прогулочными зонами, пляжем.

Голосование проходит на странице ВКонтакте, принять участие приглашают всех рязанцев.

Альберт Евдокимович Слюсарь — бывший командир Рязанского десантного училища, генерал-лейтенант. Скончался 11 ноября 2017 года, на следующий день после своего 78-летия.