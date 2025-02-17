Первое разоблачение 6-го сезона шоу «Маска»: кто скрывался под маской Коровки

В воскресенье, 16 февраля, в эфир телеканала НТВ вышел второй выпуск шестого сезона главного шоу страны «Маска» (16+). Первым участником, раскрывшим тайну своей личности, стала актриса театра и кино Агата Муцениеце. Она скрывалась под маской Коровки.

Агата Муцениеце: «Я, конечно, сильно расстроилась, когда меня раскрыли в самом начале. Я ещё не успела до конца вникнуть в процесс, потому что первые две программы ты только привыкаешь к происходящему, в голове зарождаются неординарные идеи для последующих выступлений. Я даже запланировала отрепетировать сальто и ещё много всего интересного, но, увы. Коровка показалась мне очень милой. Захотелось сыграть на контрасте, благодаря чему поначалу мне удавалось всех запутать. Безусловно, во мне живёт эта детскость, и я никуда не могу её деть. Столько раз я уже слышала фразу: „Ты же взрослая, почему ты себя так ведёшь, кривляешься, смеёшься?“. Но я актриса, и мне кажется, что все актёры немножко дети, мы же играем. Мои выступления были очередной игрой. Это было очень весело! Самое сложное — это долгое время находиться в костюме. Он большой и тяжёлый, в нем невероятно жарко и периодически тяжело дышать. При этом на сцене я старалась эмоционально проживать каждую песню и танцевать, что в таком массивном костюме достаточно трудно».

По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Перед первым выступлением Коровка сказала: «Согласитесь, я прирождённая супермодель!» (Агата Муцениеце работала моделью). Во втором выпуске шоу она уклончиво ответила на вопрос Валерии: «Вы актриса?». Маска призналась: «Мы все актёры в этой жизни». Кроме того, очаровательная Коровка дала намёк на сериал, который сделал её известной: «Училась я в особенной школе, только для Коровок!» (Агата Муцениеце исполнила одну из главных ролей в сериале «Закрытая школа»).

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В первом выпуске Коровка вышла на сцену с песней Бритни Спирс Baby One More Time. Члены жюри единогласно предположили, что под маской скрывается Валя Карнавал или Юля Гаврилина, Регина Тодоренко также выдвинула версию, что за Коровкой прячется певица Нюша. Спустя неделю маска исполнила песню Zivert «Три Дня Любви». Регина Тодоренко предположила, что за Коровкой может скрываться Мари Краймбрери, которая уже участвовала в третьем сезоне шоу, а Валерия выдвинула версию, что за маской прячется Алла Михеева.

По итогам второго выпуска в номинации оказались Боксёр, Огурчик и Коровка. Зрители в студии решили, что продолжить участие в шоу должен Огурчик, а членам жюри пришлось выбрать одного героя из двух, который первым в этом сезоне раскроет тайну своей личности. Стас Костюшкин и Валерия пожелали оставить в проекте Коровку, а Регина Тодоренко и Тимур Родригез поддержали Боксёра. Решающим стал голос Филиппа Киркорова, который решил, что маску должна снять Коровка. По мнению звёздных судей, под этой милой маской скрывается Алла Михеева или Валя Карнавал. Никто из членов жюри не назвал имя Агаты Муцениеце, которая на самом деле скрывалась под маской Коровки.

Агата Муцениеце в образе Коровки. Фото: НТВ

Филипп Киркоров: «Агата, ты блистательная актриса! У тебя прекрасное шоу в Москве, на которое все ходят, все тобой восхищаются! Я надеюсь, это не помешает нашей с тобой бесконечной дружбе. Искренняя моя любовь тебе!»

Стас Костюшкин: «Ты просто невероятная, просто фантастическая, и спасибо огромное просто за то, что ты была в этом проекте!»

Валерия: «Твой персонаж вызывал самые приятные чувства! Столько тепла, столько добра, столько любви ко всем! Нам это передавалось. Правда, жалко расставаться с Коровкой».

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».