Первое осеннее суперлуние можно наблюдать две ночи подряд

Две ночи подряд, 6 и 7 октября, можно будет увидеть первое осеннее суперлуние — одно из самых красивых в этом году. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В эти две ночи Луна будет находиться на ближайшей точке своей орбиты к Земле, что придаст ей увеличенный размер и яркость. Хотя разница в размерах по сравнению с обычным полнолунием составит всего 13%. Изменение яркости может достигать 25% и более, что будет заметно даже невооруженным глазом.

Полнолуние произойдет 7 октября в 06:47 по московскому времени. Это означает, что как в ночь с 6 на 7 октября, так и в ночь с 7 на 8 октября условия для наблюдения Луны будут примерно одинаковыми. Если погода испортится в одну из этих ночей, всегда будет возможность увидеть суперлуние в другую.

Луна будет находиться в идеальных условиях для наблюдения: она будет видна всю ночь на большой высоте и будет легко различима на небе. Луна взойдет там почти сразу после захода Солнца.

Сезон суперлуний обычно длится 3–4 полнолуния подряд. Еще более яркое полнолуние ожидается в ноябре (5-го числа) и декабре (4-го числа), хотя разница в яркости будет всего 2–3%. Последнее формальное суперлуние года состоится 3 января.