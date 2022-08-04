Первая электричка отправилась из Нижнего Новгорода в Казань

Новый маршрут регулярного движения электропоездов по маршруту Нижний Новгород – Казань торжественно запустили 4 августа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Начиная с 4 августа, электропоезда будут ежедневно отправляться из Казани в 05.10 и прибывать в Нижний Новгород в 11.30. В обратном направлении отправление — в 16.08, прибытие в столицу Татарстана — в 22.28.

«Когда в июне я был в Пильне, ко мне обратилась женщина с просьбой запустить электропоезд до Казани. Запускаем! В Пильне он останавливаться тоже будет. Это, действительно, востребованное направление и среди туристов, и среди предпринимательского сообщества. Для нас важно развивать логистические связи между регионами, в первую очередь, между регионами Поволжья», — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Электропоезд будет останавливаться не только в Пильне, но и на станциях Арзамас-2, Сергач и Княжиха в Нижегородской области, а также на станциях Зелёный Дол, Канаш и Шумерля.

Время в пути до Казани новой электрички составит 6 часов 20 минут, притом что сегодня пассажирский поезд проходит этот маршрут за 9 часов 17 минут. Электропоезд оснащён санитарными комнатами, плазменными экранами для просмотра фильмов, местами для провоза велосипедов. Поезд может вмещать в себя до 400 пассажиров.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что за прошлый год туристический поток в Нижний Новгород значительно возрос.