Первая электричка отправилась из Нижнего Новгорода в Казань

Новый маршрут регулярного движения электропоездов по маршруту Нижний Новгород – Казань торжественно запустили 4 августа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Начиная с 4 августа, электропоезда будут ежедневно отправляться из Казани в 05.10 и прибывать в Нижний Новгород в 11.30. В обратном направлении отправление — в 16.08, прибытие в столицу Татарстана — в 22.28.
Электропоезд будет останавливаться не только в Пильне, но и на станциях Арзамас-2, Сергач и Княжиха в Нижегородской области, а также на станциях Зелёный Дол, Канаш и Шумерля.
Время в пути до Казани новой электрички составит 6 часов 20 минут, притом что сегодня пассажирский поезд проходит этот маршрут за 9 часов 17 минут. Электропоезд оснащён санитарными комнатами, плазменными экранами для просмотра фильмов, местами для провоза велосипедов. Поезд может вмещать в себя до 400 пассажиров.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что за прошлый год туристический поток в Нижний Новгород значительно возрос.