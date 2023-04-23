Перспективные идеи рязанцев загрузят на крауд-платформу форума «Сильные идеи для нового времени»

Инвестиционный маркетплейс представили в числе лучших региональных разработок на форум АСИ.

21 апреля в «Точке кипения» состоялась заключительная стратегическая сессия регионального этапа подготовки проектов для участия в Форуме «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают АСИ и Фонд Росконгресс. Более 60 рязанцев – участников сессии, представили свои предпроектные разработки экспертам для оценки их отраслевой перспективности и уникальности, дальнейшего усиления практической применимости идей.

«Уникальность Форума «Сильные идеи для нового времени» в том, что любой гражданин России и, соответственно, Рязанской области, может заявить свой проект на отбор самых перспективных и передовых, – отметила зам гендиректора «Корпорации развития Рязанской области» Ольга Богачева. – Практика, когда проектной деятельностью занимаются органы власти и подведомственные им организации, сформирована. Но этот Форум – шанс каждого неравнодушного жителя страны подать свою идею, которая поможет развитию региона и развитию страны в целом».

Как пояснила Ольга Богачева, идея проходит региональный отбор, затем – менторство экспертов АСИ. Идеи, которые станут лучшими, будут предложены для акселерации и воплощения в жизнь.

Претенденты на получение статуса «топ-идей» генерировали проекты в 6 номинациях Форума: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство и цифровые сервисы. Одним из образцов успешных практик по последнему направлению был презентован «Инвестиционный маркетплейс» – уникальный совместный проект Корпорации развития и Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО.

По итогам мозгового штурма было отобрано около 80 перспективных идей рязанцев для развития региона и страны, которые будут загружены на крауд-платформу Форума до 26 апреля. При поддержке федеральных наставников представленные проекты смогут выйти на более зрелые стадии для дальнейшей реализации, а авторы топ-идей получат приглашения на очную часть форума «Сильные идеи для нового времени». В этом году она состоится на 28-29 июня.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» состоялся в ноябре 2020 года, тогда Рязанская область направила на форум 95 заявок, семь из которых попали в Топ-1000. По итогам второго форума, прошедшего летом прошлого года, в Топ попало еще шесть региональных проектов. В общей сложности, за три года на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов, опубликовано 35 тысяч идей. Организаторы проекта – АСИ и Фонд Росконгресс – поддерживают проекты через партнерскую сеть заинтересованных в их реализации организаций: федеральные и региональные власти, институты развития, бизнес и НКО. Авторам инициатив помогают в ликвидации административных барьеров, с поиском финансирования и в продвижении, в том числе на международном уровне. В Рязанской области координатором сессии выступила региональная «Корпорация развития».