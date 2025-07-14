Проказница Мартышка, Осёл, Козёл да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Или, если по-украински, — «Квартал 95». Смысл тот же: гражданин Украины Зеленский решил встряхнуть органы власти и поменять местами ключевых игроков. Казалось бы — при чём тут Путин? Такой вопрос задаёт в своей статье обозреватель «Московского комсомольца» Дмитрий Попов.

На этой неделе Зеленский анонсировал «трансформацию исполнительной власти» в Украине. Он пообещал провести кадровые перестановки в сфере обороны и во всех проектах — «ради устойчивости государства и общества». Формулировка стандартная: ни в одной стране мира такую «трансформацию» ничем другим и не объясняют.

Украинские СМИ уже пишут, что новым премьер-министром может стать Юлия Свириденко — нынешний первый вице-премьер и министр экономики.

Действующий премьер Денис Шмыгаль, по всей видимости, перейдёт на пост министра обороны. Как-никак — Командор ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.

А нынешний глава Минобороны Рустем Умеров, по предварительным данным, может стать послом Украины в США. О предстоящей замене нынешнего посла Оксаны Маркаровой Зеленский уже говорил ранее, а Умеров — один из рассматриваемых кандидатов. Окончательное решение, по его словам, ещё не принято. Хотя, в целом, логично: Умеров поедет к своей семье — ведь не на Украине же должна находиться семья министра обороны. Заслужил, наверное.

Планируются также объединения некоторых министерств и перераспределение полномочий.

Политический курс, впрочем, от этих перестановок не изменится. Зеленский проводит «трансформацию» исключительно ради укрепления личных позиций — как внутри страны, так и на международной арене. Простой пример: вопрос замены Маркаровой он обсуждал с Трампом. Между тем, именно Маркарова осенью прошлого года вызвала раздражение у нынешней администрации США, организовав визит Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Экскурсию тогда проводило «ключевое политическое доверенное лицо» вице-президента Камалы Харрис — кандидата от Демократической партии. Республиканцев на мероприятие не пригласили. Естественно, они сочли это вмешательством в выборы.

А теперь выборы угрожают уже самому Зеленскому. Он в очередной раз отложил их проведение, продлив военное положение на 90 дней — до середины ноября. Но на Западе уже начали признавать: членства Украины в НАТО не будет. Это, напомним, одно из условий России для мирного урегулирования. Другое требование, о котором не раз говорил Путин: вести переговоры можно и с Зеленским, но документы должен подписывать легитимный лидер. А значит — нужны выборы.

И на Западе начинают с этим понемногу соглашаться. Во всяком случае, подобные мнения уже появляются в прессе.

Представьте: перемирие, отмена военного положения, выборы. Зеленскому, конечно, хочется победить, сесть за стол переговоров с Путиным, подписать соглашение рядом с его подписью, ощутить себя наконец не выскочкой, а государственным деятелем. Равным среди равных. А не мальчиком, которого Трамп отчитывает, как нашкодившего школьника.

Вот ради этого и проводится «трансформация исполнительной власти» — чтобы «свои» не сожрали раньше времени. Останутся только лично преданные.

Так что Путин тут, как ни крути, — при чём.