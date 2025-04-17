Пересмотрены условия кредитов на 2 млрд рублей в Рязанской области

В 2024 году банки провели реструктуризацию по 4,2 тыс. договоров рязанцев, что в два раза больше, чем годом ранее. Их объем превысил 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России по Рязанской области.

Три четверти от общей суммы пришлось на потребительские кредиты. Условия пересмотрены по 2,8 тыс. таких договоров почти на 1,5 млрд рублей. Также банки рассматривали заявления о смягчении условий по автокредитам, ипотеке и кредитным картам.

Реструктуризация может проходить по собственным программам банков, а также в рамках законов о кредитных и ипотечных каникулах. При этом для получения федеральных мер поддержки нужно соответствовать определенным требованиям: установлен лимит суммы долга по каждому виду кредитов, прописано, какие ситуации попадают под действие документа.

«Когда банк рассматривает заявление по собственной программе реструктуризации, он обычно более лояльно относится к заемщику. Ему важно вернуть долг и сохранить клиента. Поэтому процент одобрения заявлений всегда значительно выше. В целом 97% всего объема реструктуризаций в прошлом году составили те, что проведены по собственным программам банков», — пояснила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова. Реклама

Возможностью взять паузу в выплатах или временно снизить размер платежей пользуются и предприниматели. В 2024 году в регионе банки реструктуризировали кредиты по 320 заявлениям представителей малого и среднего бизнеса. Общий объем договоров, условия которых были пересмотрены, превысил 1,15 млрд рублей.