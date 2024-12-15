Воскресенье, 15 декабря, 2024
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Перешедшие на сторону России украинцы громят ВСУ под Покровском

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Украинцы, перешедшие на сторону России, громят ВСУ, наступая к Покровску, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, бойцы отряда им. Максима Кривоноса уничтожают танки и самоходные артиллерийские установки в районе населенных пунктов Ясневое, Шевченко, Славянка и Андреевка. На их счету:

  • один танк в районе Андреевки; 
  • еще два танка в районе Славянки;
  • ББМ Козак и САУ 2С1 в районе Шевченко и Ясневого.

В канале появилось видео боевой работы отряда им. Максима Кривоноса.

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