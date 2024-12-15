Украинцы, перешедшие на сторону России, громят ВСУ, наступая к Покровску, пишет телеграм-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны ».

По данным военкоров, бойцы отряда им. Максима Кривоноса уничтожают танки и самоходные артиллерийские установки в районе населенных пунктов Ясневое, Шевченко, Славянка и Андреевка. На их счету:

один танк в районе Андреевки;

еще два танка в районе Славянки;

ББМ Козак и САУ 2С1 в районе Шевченко и Ясневого.

В канале появилось видео боевой работы отряда им. Максима Кривоноса.