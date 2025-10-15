Перерасчет за отопление жителям Рязани произведут автоматически

Подготовка к отопительному сезону в городе была проведена на высоком уровне и в полном объеме. Старт подачи отопления был дан 29 сентября. Важно отметить, что количество аварий на тепловых сетях снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, у жителей города возникают вопросы по начислению оплаты за отопление. Собственникам и пользователям помещений домов, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, произведено начисление по установленным нормативам за 29 и 30 сентября.

Также 1 октября произведено начисление платы за отопление в октябре. После завершения пусковых операций будет определена дата начала отопительного сезона для каждого дома. Дата подачи тепла фиксируется двусторонним актом с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС произведет перерасчет начислений на фактическую дату начала подачи отопления. Заявления гражданам направлять не надо. Перерасчеты будут выполнены автоматически.

В случае возникновения вопросов, связанных с отопительным сезоном, жители могут обратиться в свои управляющие компании или в управление энергетики и ЖКХ по телефону: 27-47-12. Также можно связаться с Центральной диспетчерской службой РМПТС по телефону: 55-05-86.