Переоцененные ценности 21 века

Вы заметили, что события развиваются с космической скоростью? И для того, чтобы шагать в ногу со временим, простите за каламбур, просто не хватает времени? А у многих и материальных средств.

Современное общество живет на перепутье: многие желаемые и с огромным трудом достигаемые вещи становятся вдруг обесцененными социумом и даже играют не в нашу пользу! Вот 5 основных переоцененных «ценностей»:

1. Мода

Своеобразная «черная дыра» для вашего бюджета. Можно бесконечно работать на модную индустрию, в то время как она на вас ежедневно делает миллиарды. Главное — удобная, чистая, опрятная и, конечно, уместная одежда. Все остальное, поверьте, маркетинг!

2. Мегаполисы

Стремление перебраться в мегаполис для красивый жизни — утопия. Хорошо, конечно, иметь доступ к рабочим ресурсам в больших городах, но помните — это источник загрязнения, круглосуточного шума, соблазнов и преступности.

3. Кафе, рестораны

Обеды в фаст-фуд кафе и ресторанах, возможно, вкусный и интересный досуг. Однако это добавит проблем с желудком и лишние килограммы! Запилить фотографию вкусной еды можно из дома — там, где вы сможете проконтролировать качество ингредиентов и количество жиров.

4. Наставники из интернета

Это уже и не смешно, если Ваш сосед снизу из заядлого троечника и прогульщика вдруг превратился в известного тренера личностного роста и, на минутку, стал зарабатывать в три раза больше. Доверяйте только проверенным научным ресурсам!

5. Социальные сети

Не верьте красивым фотографиям в инстаграме и не стремитесь быть лучше всех в виртуальном мире: это иллюзия! Будьте собой. И читайте проверенные новостные ресурсы.

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