Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший тяжелую болезнь, рассказал о своих планах на будущее, пишет 5-tv.ru.
Самым важным событием для спортсмена в ближайшее время станет 10 января — день, когда год назад он попал в больницу.
Также фигурист поделился, что впереди его ждет еще одна операция, необходимая для того, чтобы подготовить руку к протезированию. Это необходимо, чтобы на обеих руках были современные протезы, дающие больше возможностей.
Однако больше всего боли спортсмену приносят не физические проблемы после болезни.
Несмотря на все трудности, Костомаров не теряет оптимизма и продолжает ставить перед собой новые цели. Например, он хочет научиться кататься на сноуборде.
Роман Костомаров — известный российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В январе 2023 года он был госпитализирован с тяжелой пневмонией, которая привела к серьезным осложнениям. Ему пришлось ампутировать обе стопы и пальцы рук.