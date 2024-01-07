Воскресенье, 7 января, 2024
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Перенесший тяжелую болезнь Костомаров рассказал о планах на будущее

7info
Скриншот видео Романа Костомарова
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, перенесший тяжелую болезнь, рассказал о своих планах на будущее, пишет 5-tv.ru.

Самым важным событием для спортсмена в ближайшее время станет 10 января — день, когда год назад он попал в больницу.

«Пережить 10 января. Чтобы в новом году все были здоровы, а остальное — мелочи», — ответил Костомаров на вопрос о ближайших планах.

Также фигурист поделился, что впереди его ждет еще одна операция, необходимая для того, чтобы подготовить руку к протезированию. Это необходимо, чтобы на обеих руках были современные протезы, дающие больше возможностей.

Однако больше всего боли спортсмену приносят не физические проблемы после болезни.

«Я хотел бы, чтобы в новом году я нашел в себе силы смириться с моим новым состоянием, с тем, что это уже навсегда, — рассказал фигурист.

Несмотря на все трудности, Костомаров не теряет оптимизма и продолжает ставить перед собой новые цели. Например, он хочет научиться кататься на сноуборде.

Роман Костомаров — известный российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В январе 2023 года он был госпитализирован с тяжелой пневмонией, которая привела к серьезным осложнениям. Ему пришлось ампутировать обе стопы и пальцы рук.

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