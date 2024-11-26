Перед зданием ЗАГСа в Рязани устанавливают 12-метровую новогоднюю елку

Рязань продолжают готовить к новогодним праздникам. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

В сквере 60-летия Победы приступили к установке ели. Высота новогоднего дерева составляет 12 метров.

У сотрудников Дирекции благоустройства прка много работы в связи неблагоприятными погодными явлениями последних дней. Они убирают упавшие деревья на Лыбедском бульваре, проезде Шабулина, Московском шоссе, Магистральной. Порубочные остатки вывозят в сквере Керамзавода, парке Железнодорожников. Также запланирован вывоз на Лыбедском бульваре, Центральном парке культуры и отдыха, улицах Семашко и Рыбацкой.

В ближайшее время запланирован ямочный ремонт на улицах Кутузова, Связи автодороге в поселок Божатково.