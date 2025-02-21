Перед театром кукол появится детский комплекс, амфитеатр, видеонаблюдение

В Рязани ведутся работы по благоустройству территории перед театром кукол. О том, какие новые объекты ждут жителей и гостей города, рассказали на пресс-конференции директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, представитель подрядчика Алексей Ступин, заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Мария Гермони и заместитель министра культуры области Елена Солохина.

Зданию театра больше сорока лет. Идея сделать сквер, куда жители города могли бы приходить всей семьей, витала в воздухе всё это время. Первый проект по благоустройству был подготовлен в 2013 году, но годы шли, проект морально устарел, и в 2024 году был создан новый, где сочетается история театра, его прошлое и его будущее.

«Необходимо было уйти от парковки на площади перед театром. Момент подхода к театру не реализован, он неудобен. Поэтому было принято решение убрать парковку перед зданием, там установят ворота, где смогут заезжать только автобусы, которые будут привозить организованно зрителя, чаще всего это дети. Мы должны сделать для них безопасный проход, только в этом случае автобус будет проходить перед театром, во всех остальных проезд для автотранспорта перед театром будет закрыт», — отметил Константин Кириллов.

В 1982 году в театре был только один зал, потом появился второй — Малый. В 2024 году открылась Крошечная сцена, куда коллектив приглашает маленьких детей. В проекте по благоустройству предусмотрена постройка четвертой сцены на улице.

«Самое главное, что у нас появится амфитеатр. Мы уже использовали пространство на улице во время проведения фестиваля «Рязанские смотрины», но оно было не приспособлено. Сейчас по проекту уличную сцену полностью оборудуют, наладят свет, звук, проекцию, установят места для зрителей», — сообщает директор театра. Реклама

На территории появится зона, которую коллектив учреждения ждал много лет. В театр часто приходят с детьми не только на спектакли, но и отдохнуть, поэтому необходимость детской площадки назрела давно. Теперь перед зданием установят детский игровой комплекс с элементами интерактива. Для родителей в сквере поставят лавочки, где они смогут отдохнуть, наблюдая за своими детьми.

Появятся несколько зон озеленения. Для них установят систему автополива. На основании решения комиссии перед театром кукол срубят 4 ели. На их месте высадят березы, сосны, липы и другие деревья. Подробнее здесь.

Что касается скульптур перед театром, когда-то скульптор Раиса Лысенина предложила пригласить скульпторов со всей страны и провести на территории театра симпозиум. Коллектив учреждения с радостью принял эту идею. Так площадка стала мастерской под открытым небом. Большинство работ были довольно абстрактными, а значит сложными в интерпретации.

Симпозиум завершился. Часть скульптур разрушилась благодаря подросткам, которые использовали их в качестве спортивного снаряда. Некоторые произведения стали жертвами погодных условий. Некоторые скульптуры театр установил в Нижнем городском парке. Единственная фигура, непосредственно связанная с театром, стала жертвой автомобильной аварии. На полном ходу в Петрушку влетела машина. Остались только осколки.

«Мы договорились с городом, что скульптуры, которые находятся перед театром, будут демонтированы и переданы городу, есть идея собрать все скульптуры и установить их в парке или сквере. Вместе с подрядчиком мы аккуратно их демонтировали и передали в дирекцию благоустройства города на хранения», — сообщил о судьбе произведений директор театра кукол Константин Кириллов.

Планируется, что новая территория будет огорожена декоративным забором, чтобы избежать негативных действий в ночное время. Территория будет оборудована видеонаблюдением по проекту «Безопасный город».

На фасаде Рязанского театра кукол установлена камера. По реализации проекта коллектив театра планирует смонтировать фильм по этапам проведения работ.

По договору срок окончания работ 15 августа, однако, по словам Константина Кириллова, работы идут немного на опережение. Поэтому есть вероятность, что жители города смогут увидеть обновленную территорию раньше установленного срока.