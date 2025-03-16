Перед театром кукол начались работы по установке амфитеатра

Ход работ по благоустройству территории перед Рязанским театром кукол оценил Герой РФ Андрей Красов. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Экскурсию по закулисью для гостя провел директор театра Константин Кириллов. Вместе они обсудили планы коллектива на будущее, в том числе Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», который пройдет этой осенью. В 2027 году Рязанский театр кукол отпразднует свое 100-летие, подготовку к торжеству тоже не обошли стороной.
15 марта рабочие приступили к созданию металлического каркаса будущего амфитеатра. Амфитеатр будет оснащен всем необходимым для театральных и кинопоказов, станет полноценной четвертой сценой театра. На сегодняшний день работы идут с опережением сроков.
Проект благоустройства предусматривает высадку зеленых насаждений. Здесь появятся березы, сосны, орешник, калина, несколько видов разновозрастной по высоте сирени, боярышник, травы и цветы. В форме рисунка амфитеатра высадят липы. Сад будет цвести на протяжении долгого времени.
Работы по благоустройству территории перед театром продолжаются.