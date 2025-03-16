Перед театром кукол начались работы по установке амфитеатра

Ход работ по благоустройству территории перед Рязанским театром кукол оценил Герой РФ Андрей Красов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Экскурсию по закулисью для гостя провел директор театра Константин Кириллов. Вместе они обсудили планы коллектива на будущее, в том числе Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», который пройдет этой осенью. В 2027 году Рязанский театр кукол отпразднует свое 100-летие, подготовку к торжеству тоже не обошли стороной.

15 марта рабочие приступили к созданию металлического каркаса будущего амфитеатра. Амфитеатр будет оснащен всем необходимым для театральных и кинопоказов, станет полноценной четвертой сценой театра. На сегодняшний день работы идут с опережением сроков.

«Меня поразило, как бережно относится коллектив театра к своему наследию. Идет обновление, но в то же время сохраняется дух и философия пространства, эстетика, материалы, например, бутовый камень. На месте остается и барельеф «Берегиня». Уверен, амфитеатр станет одним из любимых мест для жителей и гостей города, а детская площадка наверняка будет центром притяжения малышей и родителей», — отметил Андрей Красов. Реклама

Проект благоустройства предусматривает высадку зеленых насаждений. Здесь появятся березы, сосны, орешник, калина, несколько видов разновозрастной по высоте сирени, боярышник, травы и цветы. В форме рисунка амфитеатра высадят липы. Сад будет цвести на протяжении долгого времени.

Работы по благоустройству территории перед театром продолжаются.